◆テニス▽全豪オープンテニス予選第１日（１２日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１２日＝吉松忠弘】予選が開幕し、男子シングルス予選１回戦で、世界ランキング１１６位の西岡良仁（ミキハウス）が、わずか６２分で快勝した。同２２２位のネルマン・ファティッチ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）に６−１、６−２とわずか３ゲームしか失わず、２３年に最高２４位にまでなった実力を見せ