JR西日本 JR西日本は12日、降雪・積雪が見込まれるため、芸備線の一部区間で列車の運転を取りやめます。 【運転取りやめ】 〈芸備線〉 ・上り備後落合駅（14時39分）発新見行（東条～備後落合駅間） ・下り新見駅（13時00分）発備後落合行（東条～備後落合間）