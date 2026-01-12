サッカーＪ３を優勝し今シーズンＪ２を戦う栃木シティのお披露目パレードが、１１日、ホームタウンの栃木市で行われました。 パレードは、栃木シティのホームスタジアムがある栃木市と、市民の有志が共催したものです。市の中心部を流れる巴波川で行われ、新チームの選手や監督、スタッフなど合わせて４２人が遊覧船に乗り込みました。強い風が吹く中、選手らは川沿いに集まったファン