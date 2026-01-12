１２日の「成人の日」を前に栃木県内各地で２０歳を祝う式典が行われました。 県内では、１１日、大田原市と高根沢町を除いた２３の市や町で２０歳を祝う式典が行われました。 このうち日光市の藤原地域では世界中の建築物のミニチュアを展示する観光施設東武ワールドスクウェアで、はたちの集いが開かれ、華やかな振袖やスーツに身を包んだ３４人が参加しました。 式典では、はじめに瀬高哲雄市長が「日光市も市制