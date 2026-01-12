だるまなどの縁起物が並ぶ新年の風物詩「初市」が１１日、宇都宮市の中心部で開かれ大勢の買い物客でにぎわいました。 宇都宮市の初市はＪＲ宇都宮駅西口近くの上河原通りで、およそ４００年前から続くとされ、毎年１月１１日に行われる恒例行事です。 歩行者天国となった４００メートルの通りには熊手やだるまなどの露店、およそ３００店舗がずらりと並びました。 疫病を治したという言い伝えから厄除け・病気除けとして