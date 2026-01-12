１月１０日の「１１０番の日」に合わせて、宇都宮市で警察官が正しい１１０番通報を呼びかける活動が行われました。 宇都宮市の商業施設「ベルモール」で行われた啓発活動では、白バイやパトカーの展示のほか１１０番通報の模擬体験が行われ、買い物に訪れた親子連れなどで賑わいました。 栃木県警察本部によりますと去年受け付けた１１０番通報の件数は、１１月末現在で１６万５千件ほどに上り、前の年の同じ時期に