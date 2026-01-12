足利市で９日、住宅５棟が焼ける火事があり、焼け跡から２人の遺体が見つかりました。 ９日午前７時１５分ごろ、足利市山下町で「建物から煙が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。 火は約３時間半後に消し止められましたが、住宅４棟がほぼ全焼し、別の住宅１棟も屋根が焼けるなどしました。 警察によりますと、火元とみられる住宅から燃え移った隣の住宅の焼け跡から２人の遺体が見つかり住人の男女２人と連絡