立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表は12日、東京都内で会談した。高市早苗首相が通常国会冒頭での衆院解散を検討していることを踏まえ、野田氏は選挙協力を打診。両氏は具体的な連携の在り方を今後検討する方針で一致した。