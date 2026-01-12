＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】15歳、サラブレッドの序ノ口力士（全身）将来を期待される15歳のサラブレッド力士が土俵に姿を現すと、その驚くほど細身の体躯にファンがざわつき「え、痩せた？」「体重分けてあげたい」など驚きと心配の声が寄せられた。注目の取組は、序ノ口筆頭・山野邊（出羽海）と序ノ口筆頭・若大根原（西岩）の一番。結果は、20キロ以上の体重差を活かして激しく攻めた若大根原