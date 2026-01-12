JR東日本発表によりますと、大雪・強風のため、12日は以下の路線と区間に影響が出ています。 〇奥羽本線（庭坂～米沢）始発から12時ごろまで普通列車の運転取りやめ福島～庭坂間で折り返し運転 〇奥羽本線（新庄～院内）大雪予報のため終日運転とりやめ 〇米坂線（米沢～今泉）以下の列車が運休下り米沢発6時38分今泉行き上り今泉発6時01分米沢行き上り今泉発8時00分米沢行き JR東