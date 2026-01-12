¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ª¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DERAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹°ÂÅÄÏÂÇî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Ï¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÍ­µÈ¤Î·çÀÊÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Í­µÈ¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò