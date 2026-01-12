木下昌輝『豊臣家の包丁人』（文芸春秋）武内涼『湯船』（祥伝社）嶋津輝『カフェーの帰り道』（東京創元社）来年の大河ドラマに合わせて、豊臣秀吉一族を描いた小説が多く刊行される中、木下昌輝（まさき）『豊臣家の包丁人』は目のつけどころが面白い。この包丁人とは、実際に豊臣家の台所を預かった実在の料理人・大角与左衛門（おおすみよざえもん）のこと。大坂夏の陣で与左衛門が大坂城の台所に火を放ったことが、城炎上の