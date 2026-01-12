ジョルジーニョ ロングインタビュー／第４回（全４回）選手として４年、監督として１年、日本で仕事をしたジョルジーニョは、自身の母国の代表チームから日本代表が初めて挙げた白星を讃えた。森保一監督が率いる日本を励まし、カルロ・アンチェロッティ監督が指揮を執るブラジルについては、今の状況を冷静に観察している。W杯を制した翌年にバイエルン・ミュンヘンから鹿島アントラーズに移り、日本サッカーの成長を促したジョ