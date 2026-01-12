全日本プロレスは１１日、新宿ＦＡＣＥで「新春ファン感謝デー２０２６」を開催した。第１試合前に１・３後楽園ホール大会で覆面レスラーＫＵＲＡＭＡとして世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生に挑んだ矢野安崇が練習生として入団したことを発表した。矢野はリング上で「全日本プロレス練習生の矢野安崇です。このチャンスを活かせるように頑張ります。応援よろしくお願いします」とあいさつした。矢野は、２０００年８月