８日、吉林・査干湖第２４回氷雪漁猟文化観光フェスティバルの開幕式に参加する人々。（ドローンから、松原＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社松原1月12日】中国吉林省松原市の査干（さかん）湖風景区で8日、吉林・査干湖第24回氷雪漁猟文化観光フェスティバルが開幕した。人力による氷の切り出しや馬による巻き上げ機の巻き上げ作業、氷の下に網を仕掛けて魚を取る伝統的な漁法などが次々と披露され、各地からやって来た観光客を引