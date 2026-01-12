クリスチャン ルブタン2026年スプリングコレクションに、新たなアイコンシューズ「Fannylove/ファニラヴ」が仲間入り。繊細さと力強さを併せ持つフォルムは、足元から装いの印象を引き締めてくれます。多彩な素材とシルエットで展開される本ラインは、洗練された大人の女性に寄り添う存在。エレガンスと快適性を両立した一足に注目です♡ 彫刻的ヒールが生む新バランス Fannyloveは、やわらかなアーモ