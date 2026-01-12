政府はきょう、1月8日からの山梨県・神奈川県そして群馬県での林野火災を受けて、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。高市総理は自身のSNSで、「政府としては、地元自治体と連携し、延焼の拡大防止と住民の安心確保に向けて関係省庁一丸となった対応を進めてまいります」と投稿しました。