気象庁の１２日午前５時過ぎの発表によると、同日も引き続き北日本と東日本では暴風や暴風雪、そして高波に、朝にかけては大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけている。冬型の気圧配置は西から次第に緩んできており、風や雪のピークは過ぎつつあるが、北日本と東日本では引き続き非常に強い風が吹いて大しけとなる所があり、大雪となる所があるとしている。ＪＲ東海によると、東海道新幹線は米原地区の雪の影響により、始