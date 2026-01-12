国産レアアースの採鉱試験のため探査船「ちきゅう」が南鳥島沖へ向けて出港しました。記者「静岡市の清水港です。まもなく探査船『ちきゅう』がレアアースの採掘試験のため、南鳥島に向け出港します」探査船「ちきゅう」は、きょう午前9時すぎ、静岡県の清水港を出港し、日本最東端の南鳥島沖に向かいました。南鳥島周辺の海底には、レアアースを多く含んだ堆積物が多く存在していて、今回の採鉱試験は、およそ6000メートルの海底