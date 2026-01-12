「家事のプロ助けて」【写真】これは美味！ポテトに粉をまぶして「ふりふりポテト」そんな切実な一言とともに投稿されたのは、マルちゃん焼そばの粉が余ってしまうという悩み。活用例を募ったところ、多くのアイデアが寄せられています。投稿したのは、Xユーザーのshimuさん（@sabu_ud）。薄味で焼きそばを作る家庭なら「わかる」とうなずいてしまうこの悩みに、投稿は大きな反響を呼びました。shimuさんに話を聞きました。ーーど