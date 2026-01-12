私はホノカ。結婚してから地元に戻ってきて、今は実家の近くに住んでいます。3か月前に再会の約束をした遠方の友人チヒロから、前日の夜になって突然「明日どうする？」と連絡がきました。しかし連絡がなかったため、私はすでに別の予定を入れてしまっていたのです。それを伝えるとチヒロは激昂しました。私もつられて言い返してしまいました。そこでお互いに冷静になるべきだと考え、返信を控えることにしたのです。翌日、娘とテ