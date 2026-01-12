きょうだいを育てていると、分け隔てなく愛情を注ぎたいと思うのが親の常でしょう。しかしなかには「お姉ちゃんより弟の方が可愛い」など、きょうだい間で感情の差が生まれてしまうママもいるようです。先日ママスタコミュニティには「下の子の方が可愛いのってあるあるだよね？」というタイトルでこんな投稿がありました。『下の子の方が甘え上手であざとくて可愛い。上の子は不器用すぎて甘え下手』投稿者さんのお子さんの性別や