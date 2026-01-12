こんにちは、久留米大学3年の北里美弥です！前回の「あしあと日記」から、気が付けば半年以上がたっていました。今回は、この半年間の出来事、そこで考えたことについて書こうと思います。2024年の私は「YYコンテスト」という社会課題解決を目的としたビジネスコンテストに参加し、難病の人の働き方を支えるサービスを提案しました。ありがたいことに企業賞を頂き、その時は「このプランで起業しよう」と本気で考えていました。一