北九州商工会議所は22日午後3時から、リーガロイヤルホテル小倉（小倉北区）で、中小・小規模事業者を対象としたデジタル化推進セミナー「DXで拓く北九州の未来」を開く。オンラインでの視聴もできる。いずれも受講無料。データ活用に精通し、大阪・関西万博のプロデューサーも務めた慶応大の宮田裕章教授が登壇する。デジタルトランスフォーメーション（DX）の現状や課題を解説。DXや生成人工知能（AI）を活用した業務効率化