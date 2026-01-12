2025年3月で自治体による営業が終了した新潟県村上市のぶどうスキー場。最も多いシーズンで最大2万人が訪れていたスキー場も約5000人にまで減り、営業終了を余儀なくされた。しかし、このスキー場を復活させるべく東京のIT企業が名乗りをあげた。新たにリゾート事業を立ち上げたIT会社の社長によるオープンまでの日々を追った。 ■25年3月で営業終えた『ぶどうスキー場』 新潟県村