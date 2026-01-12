キューバは11日、トランプ米大統領による合意締結の要求を拒否した/Ramon Espinosa/AP（CNN）キューバのディアスカネル大統領は11日、トランプ米大統領による合意締結の要求を拒否した。キューバは独立した主権国家であり、指図を受けることはないとしている。「我々の行動を指図する者はいない」と、ディアスカネル氏はX（旧ツイッター）で述べた。「キューバは攻撃していない。米国から66年間攻撃されてきたが、我々は威嚇しない