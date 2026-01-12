シンザン記念の買ってはいけない馬券 【中９週以上】 中９週以上での出走馬は［3・0・0・21］だが、３勝はすべてキャリア１・２戦のノーザンファーム生産馬。 その条件を満たす馬を除けば［0・0・0・18］。 25年は中９週の②人気マイネルチケットが４着。 シンザン記念過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』