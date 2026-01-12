◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」を開催した。ＧＨＣジュニアヘビー級選手権は王者・ＡＭＡＫＵＳＡが小田嶋大樹と初防衛戦。デビュー１年半で同王座初挑戦の小田嶋が大健闘。ホールを大興奮に包んだ極上のベストバウトは、ＡＭＡＫＵＳＡが開国で小田嶋を破りベルトを守っ