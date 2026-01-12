女優の上白石萌歌（25）が12日までに自身のXを更新。「女神のような」人気女優を明かした。上白石は「おしゃれクリップをみました。ほんとうに素敵だった…」としたのは、11日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演していた女優の小雪。自身が主演を務める同局ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜後9・00）で共演している。「小雪さんはいつだって風通しのよい、わたしのこころを羽のよ