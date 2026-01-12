実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が12日までに自身のSNSを更新。中国商務省が6日、日本に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理を強化すると発表したことに言及した。軍事用途に使われるものは全て輸出禁止とするもので、レアアース（希土類）が含まれる可能性がある。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡る日中関係悪化が背景にあるとみられる。規制は6日から適用としている。