マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの公式『X』（@B_Fernandes8）がハッキング被害に遭った。11日のFAカップ3回戦でブライトンに1−2で敗れた後、同選手のアカウントが突如、「マクルズフィールドFCに加入する。今後が楽しみだ」と投稿（※FA杯3回戦で昨季王者クリスタル・パレスを撃破した6部クラブ）。続けて「嘘じゃない。クリスティアーノ・ロナウドはデ●チンだ」と不適切な投稿を