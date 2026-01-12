日本の医療保険財政が膨らむ背景として指摘されるのが“過剰診療”である。本来必要のない処置や検査を実施することで収益を確保している医療機関が少なくないという。この問題について筆者が取材した総合診療医・谷口恭氏は、「頼んでいない料理を次々出され、すべて請求されるようなものです」と嘆く。「受診も薬も最小限であれ」を貫く、個人病院の現場に迫った。※本稿は、東京新聞編集局編集委員の杉谷 剛『日本医師会の正体