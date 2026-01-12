マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表MFコビー・メイヌーが、久々の先発出場を果たした。優れた才能を持つダイヤモンドの原石だが、ルベン・アモリム前監督の構想に合わず、冷遇が続いた。今シーズンの先発はカラバオカップの1試合のみで、プレミアリーグでの出場12試合はいずれも途中出場。出場機会を求めて、1月の移籍市場での退団が噂されていた。そんななか、アモリム前監督が今月初めに電撃解任され