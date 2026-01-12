小川晶前市長の辞職に伴う前橋市長選挙はきょうが投開票日です。午後7時に投票は締め切られ、きょう中にも大勢が判明する見通しです。【映像】前橋市役所周辺の様子前橋市長選には、元みどり市議の海老根篤氏（78）、元前橋市議の店橋世津子氏（64）、前市長の小川晶氏（43）、弁護士の丸山彬氏（40）、農業の高橋聡哉氏（66）の5人が立候補しています。今回の市長選は小川氏が元職員の既婚男性とホテルで複数回会っていた問