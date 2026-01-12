成人の日のきょう、各地で荒れた天気となっています。強い寒気の影響で東海地方は平野部でも大雪になっていて、名古屋市で1センチを観測、新幹線にも遅れが出ています。記者「午前8時半、名古屋市内は雪が舞っています。金のしゃちほこが輝く名古屋城も、薄っすらと雪化粧をしています」名古屋市内はきのうから断続的に雪が降り、午前9時で1センチと、この冬初めての積雪を観測しました。また、岐阜市では最大で11センチの雪が積も