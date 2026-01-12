政府への抗議デモが続くイランで、取材にあたるジャーナリストがANNの取材に応じ、通信網が遮断され国民は国営メディアから情報を入手するしかないと語りました。【映像】イラン在住記者フセイン・シャイトゥ氏の発言イラン在住記者フセイン・シャイトゥ氏「国民は1日に1時間放送されている国営メディアからしか情報を入手できない」イランで取材にあたるシャイトゥ氏は11日、インターネットが通じるイラクとの国境に近い南西