12日午前9時50分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宗谷地方南部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の猿払村と幌延町、それに中頓別町です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道猿払村幌延町中頓別町■震度2□北海道稚内市