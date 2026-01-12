知人の子どもが通う幼稚園には、保護者の派閥があるそう。そんな中どこにも所属せず一人を貫くママが語った「一人でも平気な理由」に、知人も納得しました。 保護者の派閥 私には幼稚園に通う子どもが2人います。 子ども達が通う園には、一種の派閥のようなものがありました。どのママもどこかしらの派閥に所属し、情報交換はもちろん、園が終わってから公園で一緒に遊ばせたり、ママ達だけでランチに行ったりしています。