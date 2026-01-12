楽しくじゃんけん大会をする猫ちゃんと家族の光景が、50万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。仲良くじゃんけんをする猫ちゃんたちの姿を見た人からは、「一緒にじゃんけんしていて可愛い♡」「猫ちゃんの顔が嬉しそう」といった反応が寄せられることに。はたして、勝負の行方は…？ 【動画：猫も入れて『家族でじゃんけん大会』→最初はグーと言うと……微笑ましすぎる光景】 家族と一緒にじゃんけん