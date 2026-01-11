王道から穴場スポットまで 岐阜のオススメサウナ6選 二十四節気(にじゅうしせっき)の最後にあたり、1年で最も寒さが厳しくなる1月20日の大寒(だいかん)も間もなく。身も心も文字通り寒さに縮こまりがちなこの時期は、心も体もリラックスできるサウナで決まり！ というわけで今回は、真冬に行きたい岐阜県のお勧めサウナをご紹介します。 日帰りで気軽に楽しめるサウナや大自然を間近に感じられるテントサウナなど、バラエティ