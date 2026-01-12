田中碧が先発起用に応える活躍を見せたイングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間1月11日、FAカップ3回戦で2部ダービー・カウンティと対戦し、3-1で逆転勝利を収めた。先発フル出場した日本代表MF田中碧は勝ち越しゴールを記録し、勝利に大きく貢献。現地メディアからも高い評価を受けた。リーズは前半に得たPKのチャンスを生かせず、逆に先制を許す苦しい展開を強いられた。それでも後半10分に同点に追いつくと、同14分