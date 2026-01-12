パントマイムアーティスト「が〜まるちょば」のＨＩＲＯ―ＰＯＮが、全国ツアー「ピストルと少年」を２月２０日の東京・紀伊國屋サザンシアターからスタートさせる。このほどスポーツ報知の取材に意気込みを語った。パントマイムを始めて約３５年。ずっと天職だと信じている。「他のエンターテインメントよりもずっと面白いと思っている。言葉を使わずに体一つだけでお客さんの心を動かす醍醐（だいご）味は他にない」と自認す