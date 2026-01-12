◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・クラシック第１日（１１日、バハマ・オーシャンクラブＧＣ＝７１５９ヤード、パー７２）米男子下部ツアー開幕戦の第１ラウンドが行われ、日没によりサスペンデッドとなった。国内ツアー２０勝で、米下部ツアー初参戦の石川遼（カシオ）は５バーディー、ボギーなしの５アンダー６７をマークし、暫定３８位で発進した。首位と５打差。昨年の最終予選会で３４位に入り、今季の米下部ツアー出