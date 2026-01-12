バスト95センチでIカップを誇るグラビアアイドル天木じゅん（30）が11日、インスタグラムを更新。新年のあいさつ回りをしたことを報告した。天木は「先日、各出版社様に新年のご挨拶周りに行ってまいりました!なんと、22社ご挨拶は気持ちいいですね」と報告し、ビキニ姿を投稿した。Iカップの美バストを椅子に押しつけたポーズや、ドリンクを手にした笑顔をアップしている。続けて「本年もどうぞよろしくお願いいたします!」と