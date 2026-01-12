【メルボルン（オーストラリア）１２日＝吉松忠弘】元世界ランキング４位で、現２３８位の錦織圭（ユニクロ）が、練習で元気な姿を見せた。この日開幕した予選１回戦に出場する後輩、坂本怜（ＩＭＧ）の練習相手を務める形で、自らも練習。坂本が打つサーブをうまくリターンできず、「ポンコツですいません！」と、後輩に元気に謝罪だ。昨年の５月の全仏前哨戦から痛めていた腰は、大きな症状は出ていない。先週のキャンベラ国