ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が11日までにインスタグラムを更新。海辺ではしゃぐ様子を投稿した。竹中アナは「おはようやーすーみーー」とコメントし、ボディーラインの強調された、タイトなトップス姿をアップした。続けての投稿で「おまけ」とつづり、海辺ではしゃぐ様子を動画で投稿。竹中アナは楽しそうな笑顔を見せている。この動画にフォロワーからは「横から見るとすげーな」「スタイル抜群で、美脚で、チャー