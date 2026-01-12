ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が11日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。瀧山アナは「衣装に着替えて生放送に行ってきます」とコメントし、衣装姿を投稿。ミニ丈のワンピースにニーハイブーツを合わせ、ほっそりとした美脚を見せつけている。この投稿にフォロワーからは「めちゃ色っぽい」「美貌に見惚れっぱなしになっちゃいました」「脚が細くて綺麗」とコメントが寄せられている。瀧山アナは11年、NMB48に2期