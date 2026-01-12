アイドルグループ「MelMi」のメンバーで、グラビアアイドルの五百木いおが11日までにインスタグラムを更新。バニーガール姿を投稿した。五百木は、胸元が大胆に露出されたバニーガール姿を投稿し「髪下ろしバニーも大人っぽくて好きだけど、ツインテールバニーもお気にいり!」とコメントした。五百木は美谷間を強調させたポーズで、にこりとほほ笑んでいる。この姿にフォロワーからは「反則的かわいさ」「心拍数が急上昇」「勝ち確