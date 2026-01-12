元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットを公開した。後藤は「ファンクラブ『ゴトモだち。』のビジュアル撮影のときのオフショット」とつづり、オフショットを投稿。水色のモコモコアウター姿や、透け感のある白いトップス姿を披露している。この姿にフォロワーからは「ほんと奇跡の40代」「歳重ねるごと、色気出てるぞ」「いくつになっても綺麗だね」とコメント