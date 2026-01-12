近畿菓子卸商業組合は9日、帝国ホテル大阪で新春賀詞交歓会を開催、来賓、組合企業、メーカーなど約250名が出席して新年を祝った。”製販が繋がりを持ちお菓子の持つ力で未来を拓く”を掲げた今回、谷上浩司理事長（冨士屋社長）は「賀詞交歓会で最も大切なのは志を一つにすること。作る側、売る側の論理ではなく、一消費者として心から喜べる商品価値とその価値を正しく届ける方法を模索したい」と挨拶し、「時代が変化しても菓